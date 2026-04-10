СМИ: США на переговорах с Ираном будут требовать освобождения задержанных американцев

В ходе мирных переговоров с Тегераном переговорщики из США будут требовать от Ирана освободить американских граждан, задержанных в этой стране.

Об этом изданию The Washington Post стало известно от источников, знакомых с планами, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, эта просьба может быть отложена, если переговоры не пройдут гладко.

Делегации из Вашингтона и Тегерана встречаются в Пакистане для проведения переговоров после того, как в начале этой недели договорились о двухнедельном перемирии в войне, но ситуация осложнилась из-за боев между Израилем и Ливаном.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс предупредил Иран, чтобы тот не "пытался обмануть нас" во время переговоров.

Освобождение или обмен задержанных граждан не было включено в 10-пунктный план, предложенный Ираном, который был отклонен США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что то, что Иран обнародовал публично, "значительно отличается" от того, что его чиновники сказали Трампу в частном порядке.

Вице-президент США Джей Ди Венс и американская делегация вылетели в Пакистан на переговоры с делегацией Ирана, которые должны начаться позже в пятницу.

В администрации Трампа заявляют, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.