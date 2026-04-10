Посол України в ЄС: США лишаються союзником попри загострення напруженості

Сполучені Штати залишаються союзником, незважаючи на загострення напруженості між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців, заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український дипломат сказав на форумі European Pulse, організованому виданням Politico.

Ченцов протягом усього виступу дотримувався обережної позиції, підкреслюючи, що Україна "як і раніше покладається на допомогу США у сфері протиповітряної оборони, і це для нас вкрай важливо".

"Дійсно, Америка є союзником України", – сказав він.

Водночас Ченцов відзначив посилення співпраці з європейськими партнерами та розширення власних можливостей України у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Ми перебуваємо у дуже скрутному становищі", – сказав він, додавши, що Київ "не може відмовитися" від підтримки з жодної зі сторін.

Ченцов також вказав на роль президента США Дональда Трампа в "миротворчих зусиллях" і наголосив на тому, що Україна й надалі покладається на підтримку США, навіть попри поглиблення зв’язків з Європою.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався привернути увагу США до того, що Росія допомагає Ірану у війні, однак це виявилося марним через позицію Вашингтона.

За словами президента, США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки Вашингтон "довіряє" правителю РФ Владіміру Путіну.

Після того віцепрезидент США Джей Ді Венс днями заявив, що вважає недоцільними торги між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".

Коментуючи ці висловлювання Зеленський заявив, що віцепрезидент США не бере участі у мирних перемовинах.