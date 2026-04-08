Венс розкритикував "торги" між Україною і РФ за "кілька квадратних кілометрів"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини заявив, що вважає недоцільними торги між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у середу, його заяву наводить The Guardian.

Коментуючи переговорний процес щодо врегулювання російсько-української війни, Венс поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів", вочевидь, натякаючи на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки.

"Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на цьому етапі ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно "ні", – заявив віцепрезидент США.

Він додав, що "для танго потрібні двоє", тому росіяни та українці повинні самостійно домовитись.

"Тож хоча Віктор (Орбан) і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті, ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти", – заявив Венс.

Нагадаємо, Венс у середу повторно похвалив прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його позицію щодо України.

