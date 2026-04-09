Зеленський: США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, бо довіряють Путіну

Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався привернути увагу США до того, що Росія допомагає Ірану у війні, однак це виявилося марним через позицію Вашингтона.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics, передає The Guardian.

За словами президента, США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки Вашингтон "довіряє" правителю РФ Владіміру Путіну.

Зеленський сказав, що російські військові супутники сфотографували критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування баз армії США по всьому регіону, та передали ці дані Ірану для подальших атак.

"Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро", – сказав український президент.

Зеленський також прокоментував тристоронній переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що команда президента США Дональда Трампа не змогла "насправді зрозуміти деталі того, чого хоче Росія". На його думку, це сталося, тому що два переговірники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – "провели забагато часу" з Путіним та його високопосадовцями.

Посланці США п'ять разів їздили до Москви та жодного разу не відвідали Київ.

Зеленський заявив, що краще розуміє психологію Путіна та його справжні військові цілі, ніж Білий дім. Президент України зазначив, що Путін не зупиниться на отриманні Донбасу, а наступним кроком спробує захопити обласні центри – Дніпро та Харків.

"Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що [Донбас] для нас нічого не означає", – сказав він.

6 квітня Зеленський розповів, що зараз триває "предметна" робота зі США над документами, що готуються у межах переговорів про завершення російсько-української війни.

Раніше очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на можливий візит американської делегації до Києва після Великодня.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс днями заявив, що вважає недоцільними торги між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".