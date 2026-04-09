Зеленський відповів на заяву Венса про "торги за кілька квадратних кілометрів"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Джей Ді Венса "про торги щодо кількох квадратних кілометрів території" між Україною і РФ, заявив, що віцепрезидент США не бере участі у мирних перемовинах.

Про це український президент сказав під час брифінгу, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до Угорщини Венс заявив, що вважає недоцільними торги між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".

"Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участь у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якби він і інші посадові особи брали (участь у цих перемовинах. – Ред.), напевно... вони б глибше розбиралися, що таке "клаптик", що таке… територія України, незалежна територія України", – сказав Зеленський, коментуючи ці висловлювання Венса.

Він наголосив, що серед цілей РФ є окупація територій і ця ціль завжди існувала у тому чи іншому вигляді.

Коментуючи переговорний процес щодо врегулювання російсько-української війни, Венс поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів", вочевидь, натякаючи на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки.

Перед тим Венс повторно похвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана за його позицію щодо України.

