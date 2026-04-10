Посол Украины в ЕС: США остаются союзником, несмотря на обострение напряженности

Соединенные Штаты остаются союзником, несмотря на обострение напряженности между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы, заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский дипломат сказал на форуме European Pulse, организованном изданием Politico.

Ченцов на протяжении всего выступления придерживался осторожной позиции, подчеркивая, что Украина "по-прежнему полагается на помощь США в сфере противовоздушной обороны, и это для нас крайне важно".

"Действительно, Америка является союзником Украины", – сказал он.

В то же время Ченцов отметил усиление сотрудничества с европейскими партнерами и расширение собственных возможностей Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

"Мы находимся в очень затруднительном положении", – сказал он, добавив, что Киев "не может отказаться" от поддержки ни одной из сторон.

Ченцов также указал на роль президента США Дональда Трампа в "миротворческих усилиях" и подчеркнул, что Украина по-прежнему полагается на поддержку США, даже несмотря на углубление связей с Европой.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался привлечь внимание США к тому, что Россия помогает Ирану в войне, однако это оказалось тщетным из-за позиции Вашингтона.

По словам президента, США проигнорировали убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану атаковать американские базы на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон "доверяет" правителю РФ Владимиру Путину.

После этого вице-президент США Джей Ди Венс на днях заявил, что считает нецелесообразными торги между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Комментируя эти высказывания, Зеленский заявил, что вице-президент США не участвует в мирных переговорах.