Україна і Німеччина обговорюють співпрацю у сфері інноваційної лазерної зброї
Міністр оборони України Михайло Федоров у телефонній розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив спільні проєкти, які будуть реалізовані вже найближчим часом.
Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міноборони України, пише "Європейська правда".
Йдеться, зокрема, про значне посилення систем ППО, додаткове фінансування deep-strike та middle-strike дронів та розвиток спільних технологічних рішень.
Окремо, як наголосили у відомстві, міністри обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.
Федоров подякував Пісторіусу за важливу допомогу. Особливо він відзначив роль Німеччини у захисті життів українців та інфраструктури протягом зими. Внески від Німеччини, зокрема поставки ракет PAC-3, мали критичне значення для відбиття російських атак.
Також Федоров подякував за підтримку інших проєктів, таких як "чеська ініціатива" та розвиток дроново-штурмових підрозділів.
Окрему увагу під час розмови приділили обміну даними, який відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн.
Як повідомляла "Європейська правда", міністри також обговорили підготовку до наступного засідання формату "Рамштайн", що відбудеться 15 квітня.
Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Тоді міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.