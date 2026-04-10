Україна і Німеччина обговорюють співпрацю у сфері інноваційної лазерної зброї

Міністр оборони України Михайло Федоров у телефонній розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив спільні проєкти, які будуть реалізовані вже найближчим часом.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міноборони України, пише "Європейська правда".

Йдеться, зокрема, про значне посилення систем ППО, додаткове фінансування deep-strike та middle-strike дронів та розвиток спільних технологічних рішень.

Окремо, як наголосили у відомстві, міністри обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Федоров подякував Пісторіусу за важливу допомогу. Особливо він відзначив роль Німеччини у захисті життів українців та інфраструктури протягом зими. Внески від Німеччини, зокрема поставки ракет PAC-3, мали критичне значення для відбиття російських атак.

Також Федоров подякував за підтримку інших проєктів, таких як "чеська ініціатива" та розвиток дроново-штурмових підрозділів.

Окрему увагу під час розмови приділили обміну даними, який відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри також обговорили підготовку до наступного засідання формату "Рамштайн", що відбудеться 15 квітня.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Тоді міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.