Украина и Германия обсуждают сотрудничество в сфере инновационного лазерного оружия

Министр обороны Украины Михаил Федоров в телефонном разговоре с немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил совместные проекты, которые будут реализованы уже в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Речь идет, в частности, о значительном усилении систем ПВО, дополнительном финансировании дронов deep-strike и middle-strike, а также развитии совместных технологических решений.

Отдельно, как подчеркнули в ведомстве, министры обсудили перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия.

Федоров поблагодарил Писториуса за важную помощь. Особенно он отметил роль Германии в защите жизней украинцев и инфраструктуры в течение зимы. Вклад Германии, в частности поставки ракет PAC-3, имели критическое значение для отражения российских атак.

Также Федоров поблагодарил за поддержку других проектов, таких как "чешская инициатива" и развитие дроново-штурмовых подразделений.

Отдельное внимание во время беседы уделили обмену данными, который открывает новые возможности для развития технологий и усиления оборонных возможностей обеих стран.

Как сообщала "Европейская правда", министры также обсудили подготовку к следующему заседанию формата "Рамштайн", которое состоится 15 апреля.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Тогда министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что во время заседания союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи в 2026 году.