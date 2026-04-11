Трамп заявляє, що Ормузька протока "досить скоро відкриється"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "досить скоро відкриється".

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні з репортерами на тлі переговорів з Іраном.

"Це інші країни використовують протоку. Тож у нас є інші країни, які долучаються і допоможуть… Це не буде просто. Але я б сказав, що ми забезпечимо її відкриття досить скоро", – сказав президент США.

Як відомо, Трамп протягом тижнів військової кампанії проти Ірану регулярно заявляв, що європейські союзники мали би втрутитися на боці США та допомогти забезпечити вільний прохід через Ормузьку протоку.

Від союзників, як Франції, лунали застереження, що НАТО створювався не для залучення на Близькому Сході, а для захисту одне одного, та що гарантувати безпеку у протоці без добровільного бажання на це Ірану не буде можливо.

Анонсуючи домовленість з Тегераном про тимчасове перемир’я і переговори, Трамп сказав, що Іран зі свого боку обіцяє відкрити прохід через Ормузьку протоку. Проте на практиці ситуація там майже не змінилася. Так, повідомляють, що у п'ятницю протокою пройшли лише два судна.

Також у п’ятницю Трамп заявив, що у Ірану "немає карт" на тлі мирних переговорів в Пакистані.

За його словами, про успішність переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.