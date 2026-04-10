Трамп заявив, що у Ірану "немає карт" на тлі мирних переговорів в Пакистані

Президент США Дональд Трамп на тлі мирних переговорів з Іраном у Пакистані заявив, що Тегеран "не має жодних карт", окрім короткострокового "шантажу" з використанням Ормузької протоки.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Трамп з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ісламабаду для переговорів про остаточний мир з Іраном після досягнення двотижневого перемир'я у вівторок.

"Іранці, схоже, не усвідомлюють, що у них немає жодних козирів, окрім короткострокового шантажу всього світу за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, – це переговори!", – зазначив він.

Раніше Трамп заявив, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.

А перед тим він пригрозив Ірану новими атаками, які будуть "кращими та сильнішими", якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню.