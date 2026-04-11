Трамп заявляет, что Ормузский пролив "довольно скоро откроется"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "довольно скоро откроется".

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в общении с репортерами на фоне переговоров с Ираном.

"Это другие страны используют пролив. Поэтому у нас есть другие страны, которые присоединяются и помогут... Это не будет просто. Но я бы сказал, что мы обеспечим его открытие довольно скоро", – сказал президент США.

Как известно, Трамп в течение недель военной кампании против Ирана регулярно заявлял, что европейские союзники должны были бы вмешаться на стороне США и помочь обеспечить свободный проход через Ормузский пролив.

От союзников, как Франции, звучали предостережения, что НАТО создавался не для привлечения на Ближнем Востоке, а для защиты друг друга, и что гарантировать безопасность в проливе без добровольного желания на это Ирана не будет возможно.

Анонсируя договорённость с Тегераном о временном перемирии и переговорах, Трамп сказал, что Иран со своей стороны обещает открыть проход через Ормузский пролив. Однако на практике ситуация там почти не изменилась.

Также в пятницу Трамп заявил, что у Ирана "нет карт" на фоне мирных переговоров в Пакистане.

По его словам, об успешности переговоров с Ираном будет известно через 24 часа.