Трамп заявив, що про успішність переговорів з Іраном буде відомо за 24 години

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.

Про це він сказав виданню The New York Post у телефонному інтерв’ю, повідомляє "Європейська правда".

Трамп висловився незабаром після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ісламабаду для переговорів про остаточний мир з Іраном після досягнення двотижневого перемир'я у вівторок.

"Ми дізнаємось приблизно через 24 години. Скоро дізнаємось", – сказав Трамп у телефонному інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи вважає він, що переговори будуть успішними.

Він також сказав, що американські військові кораблі зараз завантажують "найкращими боєприпасами" для відновлення ударів по Ірану, якщо мирні переговори в Пакистані проваляться.

"Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю, яка коли-небудь була виготовлена, навіть на ще вищому рівні, ніж те, що ми раніше використовували для повного знищення. І якщо ми не домовимось, ми її використаємо, і використаємо її дуже ефективно", – сказав Трамп.

Також він дав зрозуміти, що іранцям не можна довіряти.

"Нам вони кажуть, що позбуваються всієї ядерної зброї, що все знищено. А потім виходять до преси і кажуть: "Ні, ми хочемо збагачувати". Тож ми це з’ясуємо", – заявив президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив Ірану новими атаками, які будуть "кращими та сильнішими", якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню.

