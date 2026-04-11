В уряді Нідерландів збираються "натиснути" на міста, які не виконують вимог з розміщення біженців

В уряді Нідерландів заявили, що готові "натиснути" на муніципалітети, які ухиляються від своїх зобов’язань зі створення центрів розміщення біженців.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це сказав міністр з питань притулку Барт ван ден Брінк.

Міністр сказав, що створення центрів розміщення біженців є зобов’язанням муніципалітетів і він вимагатиме її виконання, хоч і не хотів би вдаватися до примусу. Відповідного листа міста цього тижня отримали вже вдруге за останній час.

"Це те, що від мене вимагає закон. Муніципалітети, разом зі мною, мають організувати центри прийому", – наголосив ван ден Брінк, додавши, що муніципалітети, у яких питання не зрушиться з місця, опиняться під наглядом міністерства.

Станом на цей час більшість міст у Нідерландах не виконують домовленості за законом про розподіл шукачів притулку. Понад сотня взагалі не мають центрів прийому біженців. Тим часом наявні в країні центри прийому здебільшого переповнені – дефіцит складає тисячі місць, а упродовж 1,5 року може зрости до 38 тисяч місць через те, що деякі центри потрібно закривати на ремонт чи закривати з інших причин.

