В Нидерландах собираются "надавить" на города, не выполняющие требований по размещению беженцев

В правительстве Нидерландов заявили, что готовы "надавить" на муниципалитеты, которые уклоняются от своих обязательств по созданию центров размещения беженцев.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр по вопросам убежища Барт ван ден Бринк.

Министр сказал, что создание центров размещения беженцев является обязательством муниципалитетов и он будет требовать ее выполнения, хотя и не хотел бы прибегать к принуждению. Соответствующее письмо города на этой неделе получили уже второй раз за последнее время.

"Это то, что от меня требует закон. Муниципалитеты, вместе со мной, должны организовать центры приема", – подчеркнул ван ден Бринк, добавив, что муниципалитеты, в которых вопрос не сдвинется с места, окажутся под наблюдением министерства.

По состоянию на это время большинство городов в Нидерландах не выполняют договоренности по закону о распределении искателей убежища. Более сотни вообще не имеют центров приема беженцев. Между тем имеющиеся в стране центры приема в основном переполнены – дефицит составляет тысячи мест, а в течение 1,5 года может вырасти до 38 тысяч мест из-за того, что некоторые центры нужно закрывать на ремонт или по другим причинам.

