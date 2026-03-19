ЗМІ: депортовані до Франції мігранти повертаються до Британії у вантажівках

Шукачі притулку, яких Велика Британія примусово повертає до Франції в межах угоди "один в’їжджає – один виїжджає", знову потрапляють на британську територію, але цього разу – за допомогою вантажівок.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

За даними видання, щонайменше четверо людей за останні два тижні повернулися до Великої Британії таким способом. Двоє з них прибули 5 і 7 березня та наразі перебувають у центрах утримання, ще двоє опинилися в Лондоні та залишаються поза увагою влади.

Йдеться про мігрантів, які раніше прибули до Британії через Ла-Манш на невеликих човнах і були повернуті до Франції в межах двосторонньої схеми.

Однак, як свідчать самі мігранти, контрабандисти начебто почали активно використовувати вантажівки як альтернативний спосіб переправлення. За їхніми словами, у деяких випадках людей змушують повертатися силоміць.

Один із чоловіків розповів, що його викрали поблизу притулку в Парижі та під загрозою зброї змусили сісти у вантажівку, яка прямувала до Британії.

"Контрабандисти знають, де в Парижі знаходиться притулок, де люди ночують у перші кілька днів після повернення до Франції. Вони затримали мене поблизу притулку і силоміць відправили назад до Великої Британії у вантажівці. Контрабандисти мають зброю, вони контролюють усе, ми мусимо намагатися вижити", – сказав він.

Інший заявив, що сам звернувся до поліції після повернення, оскільки не хотів жити нелегально.

У британському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що осіб, які повторно потрапляють до країни, ідентифікують за біометричними даними, затримують і знову депортують до Франції "за першої можливості".

Як писали, у 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що майже на 5 тисяч більше, ніж у попередньому році.

