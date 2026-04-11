Німеччина передала українським військовим ще 5 броньованих медеваків з обладнанням

Німеччина передала українським військовим ще п’ять броньованих автомобілів для евакуації поранених поблизу фронту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінках посольства Німеччини в Україні.

Військовий аташе посольства Німеччини передав для Нацгвардії ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту, який фінансує Німеччина.

Військовий аташе Посольства 🇩🇪 передав @ng_ukraine 🇺🇦 ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту за фінансування 🇩🇪.



🙏🏼 Це рятує життя: одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм. – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) April 10, 2026

"Це рятує життя. Одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм", – зазначають у посольстві.

Як свідчать фото, всередині машина оснащена необхідним обладнанням для повноцінного надання допомоги на цій ланці евакуації пораненого. Ззовні авто додатково закрите каркасом з натягнутою сіткою, яка є захистом від дрібних ворожих безпілотників.

Наприкінці березня фінські волонтери відправили в Україну 12 "швидких" для прифронтових регіонів.

У Сенаті Італії пропонують заохочення для риболовецьких компаній, які передають вилучені з експлуатації сітки для захисту прифронтових українських громад та доріг від російських дронів.