Німеччина передала українським військовим ще 5 броньованих медеваків з обладнанням
Німеччина передала українським військовим ще п’ять броньованих автомобілів для евакуації поранених поблизу фронту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінках посольства Німеччини в Україні.
Військовий аташе посольства Німеччини передав для Нацгвардії ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту, який фінансує Німеччина.
"Це рятує життя. Одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм", – зазначають у посольстві.
Як свідчать фото, всередині машина оснащена необхідним обладнанням для повноцінного надання допомоги на цій ланці евакуації пораненого. Ззовні авто додатково закрите каркасом з натягнутою сіткою, яка є захистом від дрібних ворожих безпілотників.
