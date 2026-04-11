Німеччина передала українським військовим ще 5 броньованих медеваків з обладнанням

Новини — Субота, 11 квітня 2026, 10:43 — Марія Ємець

Німеччина передала українським військовим ще п’ять броньованих автомобілів для евакуації поранених поблизу фронту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінках посольства Німеччини в Україні.

Військовий аташе посольства Німеччини передав для Нацгвардії ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту, який фінансує Німеччина. 

"Це рятує життя. Одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм", – зазначають у посольстві. 

Як свідчать фото, всередині машина оснащена необхідним обладнанням для повноцінного надання допомоги на цій ланці евакуації пораненого. Ззовні авто додатково закрите каркасом з натягнутою сіткою, яка є захистом від дрібних ворожих безпілотників. 

