Германия передала Украине еще 5 бронированных медэваков с оборудованием

Германия передала украинским военным еще пять бронированных автомобилей для эвакуации раненых вблизи фронта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на страницах посольства Германии в Украине.

Военный атташе посольства Германии передал для Нацгвардии еще 5 бронированных медицинских авто MEDIGUARD в рамках нового масштабного контракта, который финансирует Германия.

Військовий аташе Посольства 🇩🇪 передав @ng_ukraine 🇺🇦 ще 5 броньованих медичних авто MEDIGUARD в межах нового масштабного контракту за фінансування 🇩🇪.



🙏🏼 Це рятує життя: одне з раніше переданих авто витримало удари трьох дронів на фронті. Екіпаж уникнув серйозних травм. pic.twitter.com/YbxPuu2io0 – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) April 10, 2026

"Это спасает жизни. Одно из ранее переданных авто выдержало удары трех дронов на фронте. Экипаж избежал серьезных травм", – отмечают в посольстве.

Как свидетельствуют фото, внутри машина оснащена необходимым оборудованием для полноценного оказания помощи на этом звене эвакуации раненого. Снаружи авто дополнительно закрыто каркасом с натянутой сеткой, которая является защитой от мелких вражеских беспилотников.

