Германия передала Украине еще 5 бронированных медэваков с оборудованием

Новости — Суббота, 11 апреля 2026, 10:43 — Мария Емец

Германия передала украинским военным еще пять бронированных автомобилей для эвакуации раненых вблизи фронта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на страницах посольства Германии в Украине.

Военный атташе посольства Германии передал для Нацгвардии еще 5 бронированных медицинских авто MEDIGUARD в рамках нового масштабного контракта, который финансирует Германия.

"Это спасает жизни. Одно из ранее переданных авто выдержало удары трех дронов на фронте. Экипаж избежал серьезных травм", – отмечают в посольстве.

Как свидетельствуют фото, внутри машина оснащена необходимым оборудованием для полноценного оказания помощи на этом звене эвакуации раненого. Снаружи авто дополнительно закрыто каркасом с натянутой сеткой, которая является защитой от мелких вражеских беспилотников.

В конце марта финские волонтеры отправили в Украину 12 "скорых" для прифронтовых регионов.

В Сенате Италии предлагают поощрения для рыболовецких компаний, которые передают изъятые из эксплуатации сети для защиты прифронтовых украинских общин и дорог от российских дронов.

Германия Война с РФ
