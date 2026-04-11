Трамп пообіцяв Орбану економічну підтримку перед вирішальними виборами в Угорщині

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Угорщині економічну підтримку, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан цього потребуватиме.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином Трамп вчергове висловив підтримку Орбану і його партії "Фідес" перед вирішальним днем голосування на парламентських виборах 12 квітня.

"Моя адміністрація готова задіяти всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили раніше для наших великих союзників, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть", – написав президент США.

За словами Трампа, його адміністрація рада "інвестувати в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше лідерство Орбана".

За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

