Президент США Дональд Трамп пообещал оказать Венгрии экономическую поддержку, если премьер-министр Виктор Орбан в этом нуждается.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Таким образом Трамп в очередной раз выразил поддержку Орбану и его партии "Фидес" перед решающим днем голосования на парламентских выборах 12 апреля.

"Моя администрация готова задействовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали ранее для наших великих союзников, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются", – написал президент США.

По словам Трампа, его администрация рада "инвестировать в будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее лидерство Орбана".

За два дня до венгерских выборов Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

Подробнее о предвыборной ситуации в Венгрии – в новой статье Смена власти или революция? Готова ли Венгрия к фальсификации выборов и что будет с Орбаном.