ЗМІ: Британія влаштує ще одну зустріч щодо ситуації з Ормузькою протокою

Наступного тижня Велика Британія прийме офіційних представників країн-союзниць для проведення переговорів щодо ситуації з Ормузькою протокою.

Про це Politico розповів неназваний британський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника видання, представники 41 країни зберуться вперше з того часу, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном.

Трамп посилив тиск на союзників по НАТО, вимагаючи від них представити власні плани щодо забезпечення свободи судноплавства через протоку.

Однак наступний раунд переговорів, який організовує Велика Британія, відбудеться на нижчому рівні, ніж перший раунд 2 квітня.

Якщо в першому раунді переговорів брали участь міністри закордонних справ, то в наступному – посадовці на рівні політичних директорів.

Співрозмовник відмовився назвати дату проведення переговорів, але зазначив, що вони відбудуться після засідань багатонаціональних робочих груп, на яких будуть розроблені практичні рішення.

Велика Британія очікує, що під час переговорів будуть розглянуті економічні та політичні заходи, такі як санкції та співпраця з Міжнародною морською організацією з метою звільнення суден, що застрягли в Перській затоці.

Велика Британія наполягає, що не може бути жодних зборів за проходження суден Ормузькою протокою.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "досить скоро відкриється".

Також повідомляли, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.