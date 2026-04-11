СМИ: Британия организует очередную встречу по ситуации с Ормузским проливом

На следующей неделе Великобритания примет официальных представителей стран-союзниц для проведения переговоров по ситуации с Ормузским проливом.

Об этом Politico сообщил неназванный британский чиновник, передает "Европейская правда".

По словам собеседника издания, представители 41 страны соберутся впервые с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном.

Трамп усилил давление на союзников по НАТО, требуя от них представить собственные планы по обеспечению свободы судоходства через пролив.

Однако следующий раунд переговоров, который организует Великобритания, пройдет на более низком уровне, чем первый раунд 2 апреля.

Если в первом раунде переговоров участвовали министры иностранных дел, то в следующем – чиновники на уровне политических директоров.

Собеседник отказался назвать дату проведения переговоров, но отметил, что они состоятся после заседаний многонациональных рабочих групп, на которых будут разработаны практические решения.

Великобритания ожидает, что в ходе переговоров будут рассмотрены экономические и политические меры, такие как санкции и сотрудничество с Международной морской организацией с целью освобождения судов, застрявших в Персидском заливе.

Великобритания настаивает на том, что не может быть никаких сборов за проход судов через Ормузский пролив.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "достаточно скоро откроется".

Также сообщалось, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.