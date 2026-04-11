У Будапешті понад 100 тисяч людей зібралися на акції проти Орбана

Ввечері у п’ятницю, 10 квітня, у Будапешті понад 100 тисяч людей заповнили величезну площу та прилеглі проспекти, щоб відвідати концерт за участю десятків найпопулярніших виконавців Угорщини, на якому громадян закликали проголосувати в неділю та усунути уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Понад 50 гуртів, усі виконавці яких використовували свою музику для вираження незгоди з урядом Орбана, виконали по одній пісні під час семигодинного "концерту, що руйнує систему".

Натовп, що здебільшого складався з молоді, часто вибухав антиурядовими скандуваннями, зокрема "Ruszkik haza!" ("Росіяни, йдіть додому!"). Це був рефрен з угорської антирадянської революції 1956 року, який набув нового значення, на тлі того, як Орбан налагодив дедалі тісніші відносини з Москвою.

Одна з учасниць концерту сказала, що її привабили на захід деякі з її улюблених виконавців, але найголовнішою метою концерту було прагнення змін.

"Я слухаю цих виконавців щодня. Але зараз найважливіше тут – це політична мета. Я вважаю, що важливо показати, скільки з нас думають так само, скільки з нас вважають, що час цієї системи минув і настав час для змін", – сказала вона.

Група, яка організувала захід, – "Рух громадянського опору" – зазначила, що кожна пісня, яку мали виконати, була "критичною щодо корумпованого режиму" і мала на меті "продемонструвати широким масам виборців та змусити їх усвідомити, що епоха безкарності закінчилася".

Серед виконавців у п’ятницю були одні з найпопулярніших угорських артистів: співак Азарія, репери Beton.Hofi та Krúbi, а також альтернативні рок-гурти Quimby та Ivan and the Parasol.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

