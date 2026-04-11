В Будапеште более 100 тысяч человек собрались на акции против Орбана

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Будапеште более 100 тысяч человек заполнили огромную площадь и прилегающие проспекты, чтобы посетить концерт с участием десятков самых популярных исполнителей Венгрии, на котором граждан призывали проголосовать в воскресенье и сместить правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Более 50 групп, все исполнители которых использовали свою музыку для выражения несогласия с правительством Орбана, исполнили по одной песне во время семичасового "концерта, разрушающего систему".

Толпа, состоявшая в основном из молодежи, часто взрывалась антиправительственными скандированиями, в частности "Ruszkik haza!" ("Русские, уходите домой!"). Это был рефрен венгерской антисоветской революции 1956 года, который приобрел новое значение на фоне того, как Орбан налаживал все более тесные отношения с Москвой.

Одна из участниц концерта сказала, что ее привлекли на мероприятие некоторые из ее любимых исполнителей, но главной целью концерта было стремление к переменам.

"Я слушаю этих исполнителей каждый день. Но сейчас самое важное здесь – это политическая цель. Я считаю, что важно показать, сколько из нас думают так же, сколько из нас считают, что время этой системы прошло и настало время для перемен", – сказала она.

Группа, организовавшая мероприятие, – "Движение гражданского сопротивления" – отметила, что каждая песня, которую должны были исполнить, была "критичной по отношению к коррумпированному режиму" и имела целью "продемонстрировать широким массам избирателей и заставить их осознать, что эпоха безнаказанности закончилась".

Среди исполнителей в пятницу были одни из самых популярных венгерских артистов: певец Азария, рэперы Beton.Hofi и Krúbi, а также альтернативные рок-группы Quimby и Ivan and the Parasol.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

