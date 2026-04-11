У Німеччині страйк працівників транспорту загрожує паралізувати міста по всій Баварії

Працівники громадського транспорту в німецькій федеральній землі Баварія оголосили про новий страйк, оскільки переговори щодо заробітної плати для близько 9 000 співробітників зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Профспілка Verdi повідомила, що страйк у вівторок торкнеться таких міст, як Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург і Регенсбург.

Очікується, що страйк, який триватиме весь день, спричинить серйозні перебої в роботі транспорту, хоча деякі види транспорту – наприклад, поїзди S-Bahn, що керуються Deutsche Bahn – продовжуватимуть курсувати в певних районах.

Сам профспілка вже пішла на значні поступки транспортним компаніям. Замість майже 670 євро профспілка тепер вимагає 550 євро, що виплачуються двома частинами. А робочий час має бути скорочений з нинішніх 38,5 до 35 годин – але поступово, протягом більш тривалого періоду.

