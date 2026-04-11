В Германии забастовка работников транспорта грозит парализовать города по всей Баварии

Работники общественного транспорта в немецкой федеральной земле Бавария объявили о новой забастовке, поскольку переговоры о заработной плате для около 9 000 сотрудников зашли в тупик.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Профсоюз Verdi сообщил, что забастовка во вторник затронет такие города, как Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург и Регенсбург.

Ожидается, что забастовка, которая продлится весь день, вызовет серьезные перебои в работе транспорта, хотя некоторые виды транспорта – например, поезда S-Bahn, управляемые Deutsche Bahn – будут продолжать курсировать в определенных районах.

Сам профсоюз уже пошел на значительные уступки транспортным компаниям. Вместо почти 670 евро профсоюз теперь требует 550 евро, выплачиваемых двумя частями. А рабочее время должно быть сокращено с нынешних 38,5 до 35 часов – но постепенно, в течение более длительного периода.

Напомним, 10 апреля около 20 тысяч бортпроводников авиакомпании Lufthansa начали масштабную забастовку, что привело к отмене сотен рейсов.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.