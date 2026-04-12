Партія Орбана звинуватила "Тису" у можливому підкупі голосів

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" звинуватила опозиційну партію "Тиса" у тому, що та начебто планувала підкуп голосів ромів.

Про це йдеться в офіційній заяві, передає Telex, пише "Європейська правда".

У "Фідес" заявили про те, що вони начебто отримали аудіозапис, який свідчить про те, що "Тиса" могла планувати підкуп голосів ромів.

Партія заявила, що подасть кримінальну скаргу щодо цього за підозрою у скоєнні злочину проти виборчого процесу.

Згідно із заявою, на записі начебто чути Штефана Аттілу – "праву руку" керівника апарату партії, який обговорює плани надання фінансової допомоги виборцям-ромам під виглядом пожертв.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

