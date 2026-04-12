Партия Орбана обвинила "Тису" в возможном подкупе избирателей

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" обвинила оппозиционную партию "Тиса" в том, что та якобы планировала подкуп голосов ромов.

Об этом говорится в официальном заявлении, передает Telex, пишет "Европейская правда".

В "Фидес" заявили, что якобы получили аудиозапись, свидетельствующую о том, что "Тиса" могла планировать подкуп голосов ромов.

Партия заявила, что подаст уголовное заявление по этому поводу по подозрению в совершении преступления против избирательного процесса.

Согласно заявлению, на записи якобы слышен Штефан Аттила – "правая рука" руководителя аппарата партии, который обсуждает планы оказания финансовой помощи избирателям-ромам под видом пожертвований.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

