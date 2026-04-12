Поліція Ірландії заарештувала чоловіка, який міг пошкодити літак США

Новини — Неділя, 12 квітня 2026, 12:20 — Уляна Кричковська

В Ірландії заарештували чоловіка за підозрою у пошкодженні військового літака США в аеропорту "Шеннон".

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Вранці 11 квітня ірландський аеропорт було тимчасово закрито, на місце події прибула поліція.

За даними поліції, чоловік проник у "закриту зону аеропорту Шеннон" у графстві Клер.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як чоловік підійматися на транспортний літак ВПС США C-130 Hercules і б'є по крилу якимось предметом.

Речниця аеропорту повідомила, що робота аеропорту відновилася після приблизно 20-хвилинної перерви, спричиненої інцидентом.

Відтак 12 квітня стало відомо, що чоловіка було заарештовано.

"Незадовго до 11-ї години ранку поліція заарештувала чоловіка віком близько 40 років за підозрою у вчиненні кримінального пошкодження майна. Наразі він утримується під вартою в поліцейському відділку в окрузі Клер-Тіпперері", – додали правоохоронці.

Влітку 2025 року у Британії взяли під варту активіста "Palestine Action", якого звинувачують у вандалізмі щодо двох літаків на авіабазі RAF Brize Norton вартістю 7 млн фунтів стерлінгів.

У суботу, 11 квітня 2026 року, лондонська поліція затримала понад 500 людей під час акції протесту проти заборони у Великій Британії діяльності групи "Palestine Action".

