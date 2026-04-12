Полиция Ирландии арестовала мужчину, который мог повредить самолет США

Новости — Воскресенье, 12 апреля 2026, 12:20 — Уляна Кричковская

В Ирландии арестовали мужчину по подозрению в повреждении военного самолета США в аэропорту "Шеннон".

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Утром 11 апреля ирландский аэропорт был временно закрыт, на место происшествия прибыла полиция.

По данным полиции, мужчина проник в "закрытую зону аэропорта Шеннон" в графстве Клэр.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина поднимается на транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules и бьет по крылу каким-то предметом.

Пресс-секретарь аэропорта сообщила, что работа аэропорта возобновилась после примерно 20-минутного перерыва, вызванного инцидентом.

Затем 12 апреля стало известно, что мужчина был арестован.

"Незадолго до 11 часов утра полиция арестовала мужчину в возрасте около 40 лет по подозрению в совершении умышленного повреждения имущества. В настоящее время он содержится под стражей в полицейском участке в округе Клэр-Типперэри", – добавили правоохранители.

Летом 2025 года в Великобритании взяли под стражу активиста "Palestine Action", которого обвиняют в вандализме в отношении двух самолетов на авиабазе RAF Brize Norton стоимостью 7 млн фунтов стерлингов.

В субботу, 11 апреля 2026 года, лондонская полициязадержала более 500 человек во время акции протеста против запрета в Великобритании деятельности группы "Palestine Action".

