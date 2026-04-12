У Лондоні заарештували понад 500 учасників пропалестинського протесту
Новини — Неділя, 12 квітня 2026, 09:05 —
У суботу, 11 квітня, лондонська поліція затримала понад 500 людей під час акції протесту проти заборони у Великій Британії діяльності групи "Palestine Action".
Про це із посиланням на дані правоохоронців пише Reuters, передає "Європейська правда".
У суботу поліція повідомила, що затримала 523 людини за "демонстрацію підтримки забороненої організації".
Цей мітинг став першим після того, як у лютому Високий суд Лондона ухвалив рішення про те, що заборона, яка визнає пропалестинську групу терористичною організацією, є незаконною.
Під час демонстрації протестувальники з плакатами, деякі з яких були одягнені в чорно-білі палестинські хустки та махали палестинськими прапорами.
Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.
Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.
Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.