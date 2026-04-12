В Угорщині станом на 13:00 проголосували вже понад 54% виборців

На виборах в Угорщині явка станом на 13:00 становила 54,14 %, що відповідає 4 075 272 відданим голосам.

Про це повідомляє Telex, передає "Європейська правда".

Попередній показник о 11:00 становив 37,98%.

Цей показник на 13:00 вже перевищує показник на 15:00 у 2022 році, який становив 52,8%.

У 2022 році явка становила 40,01% о 13:00.

Наразі найактивнішими виглядають ті округи, де наперед відомо, що там лідирує опозиційна "Тиса". Одна ситуація може змінитися у другій половині дня, коли активніше починають голосувати села.

На високу явку вже відреагував прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

"Голосує дуже багато людей. Це означає одне: якщо ми хочемо захистити безпеку Угорщини, жоден патріот не може залишитися вдома! Тільки "Фідес"! Вперед, до перемоги!", – написав він у соцмережах.

Вранці 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що привітає голову опозиційної "Тиси" у разі його перемоги.

