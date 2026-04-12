В Венгрии по состоянию на 13:00 проголосовали уже более 54% избирателей

На выборах в Венгрии явка по состоянию на 13:00 составила 54,14%, что соответствует 4 075 272 отданным голосам.

Об этом сообщает Telex, передает "Европейская правда".

Предыдущий показатель в 11:00 составлял 37,98%.

Этот показатель на 13:00 уже превышает показатель на 15:00 в 2022 году, который составлял 52,8%.

В 2022 году явка составляла 40,01% в 13:00.

На данный момент наиболее активными выглядят те округа, где заранее известно, что там лидирует оппозиционная "Тиса". Ситуация может измениться во второй половине дня, когда активнее начнут голосовать сельские жители.

На высокую явку уже отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Голосует очень много людей. Это означает одно: если мы хотим защитить безопасность Венгрии, ни один патриот не может остаться дома! Только "Фидес"! Вперед, к победе!", – написал он в соцсетях.

Утром 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поздравит лидера оппозиционной "Тисы" в случае его победы.

