ЗМІ: ніхто з переговорної команди США не залишився у Пакистані

Жоден із членів американської переговорної делегації не залишився в Пакистані після завершення переговорів між США та Іраном.

Про це повідомив у неділю журналістам, які супроводжують віцепрезидента США Джей Ді Венса, представник американської влади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Той факт, що жоден із членів делегації, включаючи спеціального посланця Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та представників технічних груп, не залишився в столиці Пакистану, підкреслює, що найближчим часом не відбудеться відновлення прямих переговорів, навіть на робочому рівні.

Як повідомили CNN пакистанські та іранські джерела, іранська переговорна делегація також покинула Ісламабад.

За інформацією державного інформаційного агентства "Таснім", до складу делегації входило 71 особа, серед яких були переговорники, експерти, представники ЗМІ та співробітники служби безпеки.

Після 21 години переговорів Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

"Ми залишаємо це місце з дуже простою пропозицією, методом порозуміння, який є нашою остаточною і найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці", – сказав Венс.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.