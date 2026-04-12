СМИ: никто из переговорной команды США не остался в Пакистане

Ни один из членов американской переговорной делегации не остался в Пакистане после завершения переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщил в воскресенье журналистам, сопровождающим вице-президента США Джей Ди Венса, представитель американских властей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Тот факт, что ни один из членов делегации, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и представителей технических групп, не остался в столице Пакистана, подчеркивает, что в ближайшее время не произойдет возобновления прямых переговоров, даже на рабочем уровне.

Как сообщили CNN пакистанские и иранские источники, иранская переговорная делегация также покинула Исламабад.

По информации государственного информационного агентства "Тасним", в состав делегации входило 71 человек, среди которых были переговорщики, эксперты, представители СМИ и сотрудники службы безопасности.

После 21 часа переговоров Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

"Мы покидаем это место с очень простым предложением, методом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы", – сказал Венс.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.