Опитування в Угорщині прогнозують перемогу Тиси, ультраправі не долають бар'єр

Опитування виборців, проведені в останні дні перед голосуванням, прогнозують перемогу партії Тиса на виборах, що відбулося в Угорщині 12 квітня.

Про це повідомили журналістам у Будапешті незалежні соціологічні компанії, що оприлюднили дані після закриття виборчих дільниць – Medián та Závecz Research.

Závecz Research оголосив ці дані у ефірі підконтрольного уряду телеканалу ATV. Соціологи проводили опитування з 7 по 9 квітня.

За даними цієї компанії, за опозиційну "Тису" планували проголосувати 54% опитаних, за партію Орбана "Фідес" – 40%, ультраправа проросійська та антиукраїнська Mi Hazank ("Наша Батьківщина") має отримати 4%, що менше за прохідний бар’єр у 5%; у такому разі вона не проходить в парламент.

Medián оперує ще свіжішими даними, оскільки закінчила описування в суботу 11 квітня, але показники є дуже близькими.

За їхніми даними, за "Тису" планували проголосувати 55,5% опитаних, за партію Орбана "Фідес" – 37,9%, Mi Hazank має отримати 3,9% і не проходить в парламент.

Перша компанія прогнозує, що "Тиса" отримає 127-133 мандати зі 199, друга дає прогноз у 131–139 мандати.

Зауважимо, що класичні екзит-поли в Угорщині не проводилися, у тому числі через складну систему виборів.

Про очікувану поразку партії влади читайте у статті "Як лідер Угорщини перед поразкою приглушив антиукраїнську істерію".

Також читайте статтю "Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів"