Опросы в Венгрии прогнозируют победу Тисы, ультраправые не преодолевают барьер

Опросы избирателей, проведенные в последние дни перед голосованием, прогнозируют победу партии "Тиса" на выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля.

Об этом сообщили журналистам в Будапеште независимые социологические компании, обнародовавшие данные после закрытия избирательных участков – Medián и Závecz Research.

Závecz Research объявил эти данные в эфире подконтрольного правительству телеканала ATV. Социологи проводили опрос с 7 по 9 апреля.

По данным этой компании, за оппозиционную "Тису" планировали проголосовать 54% опрошенных, за партию Орбана "Фидес" – 40%, ультраправая пророссийская и антиукраинская Mi Hazank ("Наша Родина") должна получить 4%, что меньше проходного барьера в 5%; в таком случае она не проходит в парламент.

Medián оперирует еще более свежими данными, поскольку завершила опрос в субботу 11 апреля, но показатели очень близки.

По их данным, за "Тису" планировали проголосовать 55,5% опрошенных, за партию Орбана "Фидес" – 37,9%, "Ми Хазанк" должна получить 3,9% и не проходит в парламент.

Первая компания прогнозирует, что "Тиса" получит 127–133 мандата из 199, вторая дает прогноз в 131–139 мандатов.

Отметим, что классические экзит-полы в Венгрии не проводились, в том числе из-за сложной системы выборов.

