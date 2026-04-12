Орбан признал поражение на выборах, поздравил "Тису" как новую правящую партию Венгрии
Премьер-министр Виктор Орбана объявил, что признает свое поражение на выборах в парламент Венгрии.
Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Орбан сделал это заявление после того, как первые данные от Национальной избирательной комиссии показали огромный разрыв между участниками выборов в пользу оппозиционной "Тисы".
"Результаты выборов еще не окончательные, но понятны и очевидны. Результат для нас болезненный и однозначный: нам не дали возможность дальше управлять страной", – заявил он.
"Я поздравил партию-победителя", – заявил он.
Как сообщала "Европейская правда", обнародованные в воскресенье вечером опросы не исключают, что "Тиса" получит две трети голосов.
