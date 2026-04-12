Орбан признал поражение на выборах, поздравил "Тису" как новую правящую партию Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбана объявил, что признает свое поражение на выборах в парламент Венгрии.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Орбан сделал это заявление после того, как первые данные от Национальной избирательной комиссии показали огромный разрыв между участниками выборов в пользу оппозиционной "Тисы".

"Результаты выборов еще не окончательные, но понятны и очевидны. Результат для нас болезненный и однозначный: нам не дали возможность дальше управлять страной", – заявил он.

"Я поздравил партию-победителя", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", обнародованные в воскресенье вечером опросы не исключают, что "Тиса" получит две трети голосов.

О том, как менялась позиция венгерской власти, читайте в статье "Как лидер Венгрии перед поражением приглушил антиукраинскую истерию".