Петер Мадяр требует от Орбана немедленно уйти в отставку

Лидер партии "Тиса", победившей на выборах в Венгрии с огромным отрывом от соперников, заявил, что правительство Орбана должно немедленно сложить полномочия.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников на берегу Дуная, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Петер Мадяр вышел к избирателям после того, как предварительный подсчет показал, что его партия гарантированно получит две трети голосов, уже обеспечила себе отрыв, который с дальнейшим подсчетом только растет.

Это дало Мадяру возможность не только объявить о своей победе, но и заверить сторонников в том, что его партия сможет "перезагрузить" Венгрию. "Тиса и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом, – заявил он. – У нас будет две трети в парламенте, и это позволит нам провести легкую трансформацию, которая также будет мирной.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в венгерской политической системе две трети голосов являются необходимым условием для проведения большого количества кадровых изменений.

Впрочем, Мадьяр считает, что Орбан должен передать руководство страной, не дожидаясь завершения всех процессов.

"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство", – заявил Мадьяр. Впоследствии он повторил это: "Призываю правительство: нужно покинуть свой офис"

Также Мадяр попросил правительственных чиновников координировать свои действия со следующей властью: "Если вы хотите принять решение – вы знаете мой номер, позвоните мне и посоветуйтесь"

Как сообщала "Европейская правда", партия Мадяра гарантировала себе конституционное большинство в парламенте.

При этом действующий премьер Виктор Орбан признал поражение на выборах и согласился на передачу власти своему преемнику.

