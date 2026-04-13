Зеленский поздравил лидера "Тисы" с победой на выборах в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на венгерских выборах оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра.

Как сообщает "Европейская правда", поздравительное сообщение на венгерском, английском и украинском языках он опубликовал в своем X ночью 13 апреля.

Зеленский поздравил Мадяра и его политсилу TISZA "с убедительной победой" на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" получила во главе с Петером Мадяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадяр требует немедленной отставки Орбана.

Заметим, подсчет голосов в Венгрии до финального результата может длиться еще почти неделю – из-за особенностей избирательной системы, в частности "отложенного во времени" подсчета голосов избирателей, которые голосовали не по месту прописки. Однако с уже определенными результатами относительно общего итога выборов не остается сомнений.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России.

Читайте также о последних изменениях в Венгрии в статье "Орбан "отпускает" Украину. Как лидер Венгрии перед поражением приглушил антиукраинскую истерию"