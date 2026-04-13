"Можливо, я радію ще більше, ніж ви": Туск у вітальному дзвінку Мадяру

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав лідера угорської опозиційної "Тиси" Петера Мадяра з перемогою та заявив йому, що він радіє з цього приводу "можливо навіть більше", ніж сам переможець.

Як повідомляє "Європейська правда", відео він виклав у своїх соцмережах.

Туск опублікував короткий фрагмент свого телефонного дзвінка Петеру Мадяру, у якому вітає його з історичною перемогою.

"Петере? Я так радий! Можливо, навіть більш радий, ніж ви – думаю, ви про це знаєте", – каже Дональд Туск.

"Вітаємо знову у Європі", – написав польський прем’єр у текстовій підводці до відео.

Welcome back to Europe! 🇵🇱🇭🇺 pic.twitter.com/OycXLz1p6u – Donald Tusk (@donaldtusk) April 13, 2026

Туск, як відомо, жорстко критикував Віктора Орбана, зокрема за його дружбу з Росією. Незадовго до виборів він зауважив, що керівництво країни "давно вийшло з Європи", але Угорщина була і залишається членом ЄС. Водночас Орбан атакував Туска звинуваченнями про те, що ним "керують з Берліна".

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Підрахунок голосів в Угорщині до фінального результату може тривати ще майже тиждень – через особливості виборчої системи, зокрема "відкладений у часі" підрахунок голосів виборців, які голосували не за місцем прописки. Проте із вже визначеними результатами щодо загального підсумку виборів не залишається сумнівів.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядала гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з'явилися після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії.

