Мадьяр: Венгрия снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО

Лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.

Как сообщает 444, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи после того, как стало известно об уверенной победе "Тисы".

Петер Мадьяр заявил, что с приходом к власти правительства "Тисы" Венгрия снова будет надежным партнером в ЕС и Североатлантическом альянсе, и восстановит дружеские связи с соседями в Центрально-Восточной Европе, в частности Польшей.

"Венгрия снова будет надежным союзником, представляя венгерские интересы – потому что наше место было, есть и будет в Европе", – заявил лидер „Тисы", на что присутствующие начали скандировать "Европа, Европа".

Он заявил, что хочет восстановить, укрепить и возможно расширить сотрудничество в рамках "Вышеградской четверки" – формата, объединяющего Будапешт, Варшаву, Прагу и Братиславу.

"Первая дорога будет вести в Польшу, вторая – в Вену, третья – в Брюссель, чтобы вернуть европейское финансирование", – сказал Мадьяр, вероятно, намекая на последовательность своих первых зарубежных визитов после вступления в должность.

Премьер Польши Дональд Туск уже поздравил лидера венгерской оппозиционной "Тисы" Петера Мадьяра с победой и заявил ему, что радуется "возможно даже больше", чем сам победитель.

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.

Подсчет голосов в Венгрии до финального результата может длиться еще почти неделю – из-за особенностей избирательной системы, в частности "отложенного во времени" подсчета голосов избирателей, которые голосовали не по месту прописки. Однако с уже определенными результатами относительно общего итога выборов не остается сомнений.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России. Подробно – в статье "Орбан идет к поражению".

Читайте также о последних изменениях в Венгрии в статье "Орбан "отпускает" Украину. Как лидер Венгрии перед поражением приглушил антиукраинскую истерию"