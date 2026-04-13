Сибіга про угорські вибори: Україна та Угорщина заслуговують бути добрими сусідами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав результати парламентських виборів в Угорщині, відзначивши готовність України співпрацювати з новим угорським урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга написав на платформі X.

Міністр привітав з перемогою опозиційну партію "Тиса" Петера Мадяра, побажавши йому успіху.

Сибіга також наголосив, що Україна готова сприяти розвитку взаємовигідного співробітництва, знаходити рішення старих проблем та "відкривати новий розділ на користь обох народів".

"Ми відкриті до спільної роботи, щоб забезпечити європейські стандарти для наших відповідних національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Україна та Угорщина заслуговують бути добрими сусідами, партнерами та друзями", – написав глава МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Зазначимо, що підрахунок голосів в Угорщині до фінального результату може тривати ще майже тиждень – через особливості виборчої системи, зокрема "відкладений у часі" підрахунок голосів виборців, які голосували не за місцем прописки. Проте із вже визначеними результатами щодо загального підсумку виборів не залишається сумнівів.