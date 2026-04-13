Сибига о выборах в Венгрии: Украина и Венгрия заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал итоги парламентских выборов в Венгрии, отметив готовность Украины сотрудничать с новым венгерским правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига написал в X.

Министр поздравил с победой оппозиционную партию "Тиса" Петера Мадяра, пожелав ему успехов.

Сибига также подчеркнул, что Украина готова содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества, находить решения старых проблем и "открывать новую главу на благо обоих народов".

"Мы открыты для совместной работы, чтобы обеспечить европейские стандарты для наших соответствующих национальных меньшинств – венгерского в Украине и украинского в Венгрии. Украина и Венгрия заслуживают быть хорошими соседями, партнерами и друзьями", – написал глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на венгерских выборах оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадяр после победы на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля заверил, что страна снова станет надежным партнером в ЕС и НАТО.

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Отметим, что подсчет голосов в Венгрии до окончательного результата может длиться еще почти неделю – из-за особенностей избирательной системы, в частности "отложенного во времени" подсчета голосов избирателей, проголосовавших не по месту прописки. Однако с уже определенными результатами по общему итогу выборов сомнений не остается.