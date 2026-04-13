МЗС скасовує рекомендації щодо утримання від поїздок до Угорщини після виборів

Міністерство закордонних справ України зняло рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини після завершення виборів у цій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook.

На початку березня МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини на тлі захоплення владою країни українських інкасаторів.

Після завершення 12 квітня виборчої кампанії в Угорщині, відомство скасовує попередні рекомендації, написав Сибіга. Він зазначив, що виборчий процес в країні був переповнений маніпуляціями щодо України. Однак зараз, за словами Сибіги, вони втратили свою гостроту, а отже впав ризик провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження.

Україна готова до нормалізації відносин з Угорщиною, додав міністр.

"Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику", – написав Сибіга.

Глава МЗС також додав, що попереду в України та Угорщини багато роботи для того, щоб відновити відносини добросусідства в інтересах обох країн та Європи загалом.

Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині опрацювали близько 99% голосів за підсумками парламентських виборів 12 квітня, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" з конституційною більшістю.

