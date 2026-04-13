МИД отменяет рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию после выборов

Министерство иностранных дел Украины сняло рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию после завершения выборов в этой стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Facebook.

В начале марта МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию на фоне захвата властями страны украинских инкассаторов.

После завершения 12 апреля избирательной кампании в Венгрии, ведомство отменяет предыдущие рекомендации, написал Сибига. Он отметил, что избирательный процесс в стране был переполнен манипуляциями в отношении Украины. Однако сейчас, по словам Сибиги, они потеряли свою остроту, а значит упал риск провокаций, из-за которых вводились эти ограничения.

Украина готова к нормализации отношений с Венгрией, добавил министр.

"Выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды. Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", – написал Сибига.

Глава МИД также добавил, что впереди у Украины и Венгрии много работы для того, чтобы восстановить отношения добрососедства в интересах обеих стран и Европы в целом.

Как сообщала "Европейская правда", в Венгрии обработали около 99% голосов по итогам парламентских выборов 12 апреля, которые свидетельствуют об уверенной победе оппозиционной "Тисы" с конституционным большинством.

О том, как менялась позиция венгерской власти, читайте в статье "Как лидер Венгрии перед поражением приглушил антиукраинскую истерию".