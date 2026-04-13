Мадяр розповів, як планує змінити систему Орбана в Угорщині

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня розповів, як планує змінювати систему, вибудувану за роки правління Віктора Орбана.

Як повідомляє 444, пише "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові.

Мадяр пообіцяв створити уряд, де "усі будуть сприймати свої завдання серйозно". Він також заявив, що результати голосування є свідченням того, що суспільство надало "Тисі" безпрецедентний мандат довіри, тож тепер їхня команда буде щоденно працювати над тим, щоб виправдати його.

Мадяр закликав до негайної добровільної відставки Орбана і переходу у статус виконувача обов’язки прем’єра та закликав його утриматись від рішень, які будуть "зв’язувати руки" переможцям.

"Сьогодні угорці висловилися за зміну влади – тож ті, хто були складовою системи, її наріжними стовпами і її гвинтиками, мають піти з публічного життя. Закликаю президента Республіки (Тамаша Шуйока) негайно попросити про формування уряду та після того піти з посади", – закликав Мадяр.

Він закликав до ідентичних кроків усіх ставлеників Орбана на різних посадах у держструктурах – зокрема, голову Верховного суду, Національної судової ради, генпрокурора, голів Вищого адміністративного суду, медіарегулятора, антимонопольного відомства.

"Йдіть самі – не чекайте, щоб ми зняли вас. Тому що ми це зробимо, тому що час цієї системи минув", – заявив Мадяр.

Він пообіцяв після початку роботи нового парламенту й уряду "відновити систему стримувань і противаг" в країні, відновити незалежність інституцій так, як це передбачено законодавством, приєднатися до Європейської прокуратури.

Також він пообіцяв, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО, та анонсував налагодження відносин з країнами "Вишеградської четвірки".

Станом на 9 годину у Києві 13 квітня в Угорщині опрацювали близько 99% голосів, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" з конституційною більшістю.

Підрахунок голосів до 100% може зайняти невизначений час, аж до 18 травня – через особливості підрахунку голосів виборців, які голосували не на "рідній" дільниці або за кордоном. Але переважна більшість голосів угорців за кордоном будуть за "Тису", тож переможець може змінитися лише в деяких округах з тісною конкуренцією, де зараз переважає "Фідес".

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядала гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з’явилася після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії. Детально – у статті "Орбан йде до поразки".