Мадьяр рассказал, как планирует изменить систему Орбана в Венгрии

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля рассказал, как планирует менять систему, выстроенную за годы правления Виктора Орбана.

Как сообщает 444, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи.

Мадьяр пообещал создать правительство, где "все будут воспринимать свои задачи серьезно". Он также заявил, что результаты голосования являются свидетельством того, что общество предоставило "Тисе" беспрецедентный мандат доверия, и теперь их команда будет ежедневно работать над тем, чтобы оправдать его.

Мадьяр призвал к немедленной добровольной отставке Орбана и переход в статус исполняющего обязанности премьера, и призвал его воздержаться от решений, которые будут "связывать руки" победителям.

"Сегодня венгры высказались за смену власти – поэтому те, кто были составляющей системы, ее краеугольными столбами и ее винтиками, должны уйти из публичной жизни. Призываю президента Республики (Тамаша Шуйока) немедленно попросить о формировании правительства, и после этого уйти с должности", – призвал Мадьяр.

Он призвал к идентичным шагам всех ставленников Орбана на различных должностях в госструктурах – в частности, председателя Верховного суда, Национального судебного совета, генпрокурора, председателя Высшего административного суда, медиарегулятора, антимонопольного ведомства.

"Уходите сами – не ждите, чтобы мы сняли вас. Потому что мы это сделаем, потому что время этой системы прошло", – заявил Мадьяр.

Он пообещал после начала работы нового парламента и правительства "восстановить систему сдержек и противовесов" в стране, восстановить независимость институтов так, как это предусмотрено законодательством, присоединиться к Европейской прокуратуре.

Также он пообещал, что Венгрия снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО, и анонсировал налаживание отношений со странами "Вышеградской четверки".

По состоянию на 9 часов в Киеве 13 апреля в Венгрии обработали около 99% голосов, что свидетельствует об уверенной победе оппозиционной "Тисы" с конституционным большинством.

Подсчет голосов до 100% может занять неопределенное время, вплоть до 18 мая – из-за особенностей подсчета голосов избирателей, которые голосовали не на "родном" участке или за рубежом. Но подавляющее большинство голосов венгров за рубежом будут за "Тису", поэтому победитель может измениться только в некоторых округах с тесной конкуренцией, где сейчас преобладает "Фидес".

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России.