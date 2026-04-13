ЗМІ: Британія не підтримуватиме блокаду іранських портів США

Велика Британія не братиме участі в анонсованій США морській блокаді портів Ірану після того, як переговори між Тегераном і Вашингтоном завершилися безрезультатно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Британські військово-морські кораблі та солдати не будуть брати участі в операціях з блокування іранських портів. Водночас мінні тральщики Британії та засоби боротьби з безпілотниками продовжують працювати в регіоні.

"Ми продовжуємо підтримувати свободу судноплавства та відкриття Ормузької протоки, що вкрай необхідно для підтримки світової економіки та зниження вартості життя вдома", – заявив речник британського уряду.

США оголосили про блокаду портів після того, як переговори з Іраном не змогли забезпечити довгострокову мирну угоду про припинення бойових дій на Близькому Сході.

Як писала "Європейська правда", блокада на вхід та вихід з іранських портів Сполученими Штатами почнеться з 10:00 за північноамериканським східним часом 13 квітня – тобто з 15:00 за Києвом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Цьому рішенню США передував провал перемовин з Іраном, що тривали у Пакистані близько 21 години.

За версією Трампа, розмова зайшла у глухий кут на тому, що Іран відмовився зупинити ядерну програму. Американський президент також заявив, що очікує повернення Тегерану за стіл переговорів та знову пригрозив, що Штати можуть "розбомбити Іран за один день".