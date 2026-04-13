СМИ: Британия не будет поддерживать блокаду иранских портов США
Великобритания не будет участвовать в анонсированной США морской блокаде портов Ирана после того, как переговоры между Тегераном и Вашингтоном завершились безрезультатно.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Британские военно-морские корабли и солдаты не будут участвовать в операциях по блокированию иранских портов. В то же время минные тральщики Британии и средства борьбы с беспилотниками продолжают работать в регионе.
"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержки мировой экономики и снижения стоимости жизни дома", – заявил представитель британского правительства.
США объявили о блокаде портов после того, как переговоры с Ираном не смогли обеспечить долгосрочное мирное соглашение о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.
Как писала "Европейская правда", блокада на вход и выход из иранских портов Соединенными Штатами начнется с 10 часов утра по североамериканскому восточному времени 13 апреля – то есть с 15:00 по Киеву.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.
Этому решению США предшествовал провал переговоров с Ираном, которые продолжались в Пакистане около 21 часа.
По версии Трампа, разговор зашел в тупик на том, что Иран отказался остановить ядерную программу. Американский президент также заявил, что ожидает возвращения Тегерана за стол переговоров и снова пригрозил, что Штаты могут "разбомбить Иран за один день".