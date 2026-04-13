СМИ: Британия не будет поддерживать блокаду иранских портов США

Великобритания не будет участвовать в анонсированной США морской блокаде портов Ирана после того, как переговоры между Тегераном и Вашингтоном завершились безрезультатно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Британские военно-морские корабли и солдаты не будут участвовать в операциях по блокированию иранских портов. В то же время минные тральщики Британии и средства борьбы с беспилотниками продолжают работать в регионе.

"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержки мировой экономики и снижения стоимости жизни дома", – заявил представитель британского правительства.

США объявили о блокаде портов после того, как переговоры с Ираном не смогли обеспечить долгосрочное мирное соглашение о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Как писала "Европейская правда", блокада на вход и выход из иранских портов Соединенными Штатами начнется с 10 часов утра по североамериканскому восточному времени 13 апреля – то есть с 15:00 по Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Этому решению США предшествовал провал переговоров с Ираном, которые продолжались в Пакистане около 21 часа.

По версии Трампа, разговор зашел в тупик на том, что Иран отказался остановить ядерную программу. Американский президент также заявил, что ожидает возвращения Тегерана за стол переговоров и снова пригрозил, что Штаты могут "разбомбить Иран за один день".