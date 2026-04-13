В аеропорту Польщі затримали контрабандиста, який проковтнув кокаїн для маскування

В аеропорту польського Гданська викрили перевізника наркотиків, який "для надійності" проковтнув частину свого нелегального вантажу – 88 капсул з кокаїном.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Митники під час рутинної перевірки в аеропорту Гданська за допомогою службового собаки викрили контрабандиста кокаїну. Незаконний вантаж на чорному рику міг би коштувати близько 300 тисяч злотих (понад 70 тисяч євро).

Під час перевірки багажу пасажирів, що прибули рейсом з Лондона, натренована винюхувати наркотики собака зацікавилась багажем одного з польських громадян. У сумці знайшлась капсула з білим порошком. Перевірка встановила, що це кокаїн.

Митники помітили, що чоловік надзвичайно нервує, та запідозрили, що це далеко не увесь заборонений вантаж. Перевірка на УЗД підтвердила, що він ковтнув 88 капсул з кокаїном, сподіваючись провезти їх непоміченим. Сукупно у всіх 89 капсулах було приблизно 800 грамів наркотику.

Чоловіка за рішенням суду взяли під варту попередньо на три місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У порту Роттердама в Нідерландах вилучили 1,4 тонни кокаїну, схованого серед побутових товарів.

Раніше у Нідерландах вилучили кокаїн, захований у бананах.



